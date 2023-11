BYTE Acquisition Aktie: Bitte nicht vergessen!

Weitere Suchergebnisse zu "Imperial Brands":

Die Analyse von Sentiment und Buzz zeigt, dass die Stimmung für Byte Acquisition in den letzten Wochen kaum verändert hat. Aufgrund dessen erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Ebenso wurde in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität in den sozialen Medien gemessen, weshalb auch die Diskussionsstärke als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.

In technischer Hinsicht ist die Byte Acquisition derzeit -0,56 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung "Neutral" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung ebenfalls "Neutral", da die Distanz zum GD200 bei +0,76 Prozent liegt. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Die Anleger-Stimmung bei Byte Acquisition in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen zeigt, dass positive Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" führt.

Die technische Analyse des Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Byte Acquisition aktuell überkauft ist, mit einem Wert von 100 für den 7-Tage-Zeitraum. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht". Auch der RSI25-Wert von 71 signalisiert, dass der Titel als überkauft betrachtet wird, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Insgesamt ergibt sich somit für den RSI die Gesamteinstufung als "Schlecht".