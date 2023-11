BYD: Das wird wild!

Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) -

BYD steht kurz davor, im Seitwärtstrend geradezu vor sich hinzudümpeln. Am Freitag ging es um -1 % abwärts. An sich auch diesmal fast ereignislos. Eine gute Nachricht gab es indes: Die Chinesen führen in Japan nun mittelgroße E-Fahrzeuge ein – eine weitere Geschäftsmöglichkeit. Die Börsen sehen weg. Über fünf Tage ging es um -0,3 % abwärts.

BYD ist auf dem Weg…

Auf der anderen Seite sehen Analysten BYD auf gutem Wege. Die Zahlen sind monatlich besser als ein Jahr zuvor. Der Gewinn in den ersten neun Monaten kletterte um mehr als 80 %. Es ist alles bestens – bis auf die Entwicklung an den Börsen. Die ist seitwärts gerichtet. Oberhalb von 32 Euro würde der charttechnische Aufwärtstrend beginnen. Dann ist nach Meinung von Analysten viel Platz: Das Potenzial beliefe sich auf mehr als 42 %, so die mittlere Kursschätzung lt....