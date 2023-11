BYD: Das wird jetzt zum Gamechanger

Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) -

BYD hat am Mittwoch bislang einen kleinen Abschlag hinnehmen müssen. Am heutigen Tag verlor der Titel aber noch nicht einmal annähernd -1 %. Damit ist die Aktie zumindest rechnerisch noch immer im Aufwärtstrend. Es deuten sich allerdings einige wichtige Änderungen für den Titel an.

BYD: Weitere Fabriken in Europa?

So zeigt sich eine Nachricht, wonach ein deutscher Marktexperte den Chinesen insgesamt zutraut, weitere Werke in Europa zu bauen. Dies würde und wird BYD ohnehin machen, wie die vergangenen Monate zeigen. Die Aussage unterstreicht lediglich, wie stark das chinesische Autowunder inzwischen ist: Europa gerät unter Druck.

Profiteur kann und wird auch sicherlich BYD sein. Die Chinesen haben kürzlich mit Quartalszahlen einen beeindruckenden Umsatz- und Gewinnsprung angezeigt, mitten hinein in eine Phase angeblicher...