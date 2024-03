BYD und andere Tesla-Rivalen erobern Mexiko – Elektroauto-Markt im Umbruch

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Im Elektroauto-Rennen überholt BYD mit Buffetts Rückenwind Tesla und setzt zur Eroberung Europas und der USA an.

Der global heiß umkämpfte Elektroautomarkt ist in den letzten Jahren vor allem von chinesischen Unternehmen geprägt, wie das von Starinvestor Warren Buffett unterstützte BYD, das im letzten Quartal sogar den US-Elektroautobauer Tesla als Weltmarktführer ablöste. Doch nicht nur auf dem chinesischen Markt sind die Konkurrenten aktiv, auch in Europa und den USA wollen sie sich etablieren.

Im Fokus von Tesla-Chef Elon Musk steht dabei vor allem China. Bei der Vorlage der Tesla-Zahlen äußerte er sich besorgt über die chinesischen Konkurrenten und forderte sogar Handelsschranken, um die heimischen Automobilunternehmen zu schützen. Musk sieht in den chinesischen Importen eine existenzielle Bedrohung für Tesla und andere weltweit operierende Autokonzerne.

Auch die Alliance for American Manufacturing (AAM), eine gemeinnützige Partnerschaft von führenden amerikanischen Herstellern und den United Steelworkers, warnt vor der aggressiven Strategie chinesischer Autobauer. In ihrem Bericht "Auf Kollisionskurs: Chinas existenzielle Bedrohung für die amerikanische Autoindustrie und ihr Weg durch Mexiko" beschreibt die AAM die Gefahr chinesischer Importe über Mexiko in die USA.

Laut dem Bericht drängen chinesische Autobauer verstärkt nach Mexiko, um dort große Montagewerke zu bauen. Eine Analyse des Economic Policy Institute zeigt, dass die ausländischen Direktinvestitionen Chinas in Mexiko zwischen 2018 und 2022 um 126 Prozent gestiegen sind, wobei der Großteil in den Automobilsektor fließt. Mexiko ist der zweitgrößte Importeur chinesischer Autos, das meiste davon sind jedoch Exporte in die USA.

Mexiko ist Teil des NAFTA-Nachfolgeabkommens USMCA, das den Zollfreistatus für Fahrzeuge aus Mexiko und den USA gewährt, solange bestimmte Anforderungen erfüllt werden. Dadurch können chinesische Autobauer, die Fabriken in Mexiko bauen, auf dem Weg über den NAFTA-Raum indirekt Zugang zum US-Markt erhalten.

Die AAM warnt, dass die chinesischen Autobauer über Jahre hinweg finanzielle und regulatorische Unterstützung erhalten haben und somit über eine Produktionsüberkapazität und viel Geld verfügen. Für die heimische Autoindustrie sei dies eine erhebliche Bedrohung, die zu Arbeitsplatzverlusten und Kapazitätsreduzierungen führen könnte, wenn nicht gegengesteuert wird.

Die Organisation empfiehlt daher den politischen Entscheidungsträgern auf Bundesebene, Maßnahmen zu ergreifen, um die heimische Autoindustrie zu schützen. Dazu gehört unter anderem eine Erhöhung der Zölle auf chinesische Automobilimporte und eine Verschärfung der Ursprungsregeln im Rahmen der bevorstehenden Überprüfung des USMCA im Jahr 2026. Zudem sollten zusätzliche Maßnahmen gegen Zwangsarbeit in der chinesischen Automobilindustrie ergriffen werden. Die AAM ist der Meinung, dass Washington handeln sollte, um die heimische Autoindustrie vor der Bedrohung durch die chinesische Importkonkurrenz zu schützen.

