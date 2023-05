BYD- und NIO-Aktien: Eine neue Dimension der Investitionsmöglichkeiten!

Weitere Suchergebnisse zu "NIO":

Die chinesischen Fahrzeughersteller BYD und NIO erlebten in der Woche vor Pfingsten eine enttäuschende Entwicklung. Obwohl beide Aktien zunächst solide waren, fielen die Papiere von BYD schnell zurück: Von 32,77 US-Dollar am Montag blieben nur noch 29,83 Dollar übrig – ein Rückgang von neun Prozent. Die NIO-Aktie hingegen war am Dienstag bei 8,85 Dollar bewertet und schloss den Handel in New York am Freitag jedoch bei nur noch 7,73 Dollar.

XPeng zieht NIO-Aktie nach unten

Ein Abschlag von etwa sieben Prozent ist zwar nicht erfreulich; allerdings scheint es unwahrscheinlich zu sein dass dies auf eigenes Versagen des Unternehmens zurückzuführen ist. Es waren vielmehr die Quartalszahlen eines anderen chinesischen Fahrzeug-Startups – XPeng – deren enttäuschende Ergebnisse für das erste Quartal 2023 auch die Investoren von NIO...