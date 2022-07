BYD und NIO-Aktie: Das soll es noch nicht gewesen sein!

Weitere Suchergebnisse zu "NIO":

Die neue Börsenwoche begann für die chinesischen Autobauer BYD und NIO ganz unterschiedlich: Während die Aktie von BYD am Handelsplatz Frankfurt um merh als zwei Prozent zulegen konnte und bei rund 39 Euro notiert, ging es mit dem aufstrebenden Wettbewerber NIO in die andere Richtung. Um 0,3 Prozent verlor die NIO-Aktie in den ersten Handelsstunden auf 20,24 Euro. Die Kursbewegung… Hier weiterlesen