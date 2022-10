BYD- und NIO-Aktie: Das gab es so noch nie!

Weitere Suchergebnisse zu "NIO":

Finanztrends Video zu NIO



mehr >

Liebe Leserin, lieber Leser, gegensätzlicher hätten die Kursentwicklung der chinesischen Autohersteller BYD und NIO an der New Yorker Börse zum Wochenstart kaum sein können: Die Papiere von Platzhirsch BYD verbesserten sich an der Nasdaq um 1,84 Prozent auf 25,18 US-Dollar. Herausforderer NIO hingegen verlor exakt 1,84 Prozent, notierte zum Handelsschluss 0,29 Dollar tiefer bei 15,48 Dollar. Damit vergrößerte sich das… Hier weiterlesen