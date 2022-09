BYD- und NIO-Aktie: Der Tag der Wahrheit!

Weitere Suchergebnisse zu "NIO":

Liebe Leserin, lieber Leser, der Start in die neue Börsenwoche war für die Aktien der chinesischen Autoaktien von BYD und NIO zweifellos ein schwieriger. Während der etablierte Hersteller BYD an der Nasdaq ein Minus von sieben Prozent auf 27,35 US-Dollar einfuhr, ging Newcomer NIO 5,6 Prozent tiefer bei 17,74 Dollar aus dem Handel. Die Gegenbewegung in Europa am Dienstagmorgen erfolgte… Hier weiterlesen