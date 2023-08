BYD- und NIO-Aktie: Positive Meldungen im Fokus!

Weitere Suchergebnisse zu "NIO":

was geschieht, wenn zwei Kraftfahrzeughersteller zu Monatsbeginn gleichzeitig Verkaufsrekorde bekannt geben? Man könnte annehmen, dass die Aktien der Firmen steigen. Trotzdem kennen die Wertpapiere der chinesischen Produzenten BYD und NIO im August lediglich eine Richtung: nach unten! Dies scheint in hohem Maße mit den schwierigen wirtschaftlichen Verhältnissen in China zusammenzuhängen; die Konjunkturdaten aus dem Juli lagen nämlich laut einheitlicher Medienberichte unter den Erwartungen. Hinzu kommt noch der von Tesla angeführte Preiskampf. Es gibt allerdings auch gute Nachrichten über BYD und NIO – aber nicht nur.

BYD beendet anscheinend Partnerschaft mit Baidu

Die eventuell etwas weniger positive Neuigkeit zu BYD vorab: Der Konzern ist wohl von einer Übereinkunft zurückgetreten, seine...