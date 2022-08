BYD- und NIO-Aktie: Ordentlich Schlagzeilen!

Weitere Suchergebnisse zu "NIO":

Finanztrends Video zu Platin



mehr >

Liebe Leserin, lieber Leser, die Aktie von NIO musste im Handel an der Nasdaq am Dienstag einen leichten Dämpfer hinnehmen. Nach einem ordentlichen Wochenstart ging es mit den Papieren des aufstrebenden, chinesischen Elektroauto-Herstellers in New York um gut zwei Prozent abwärts auf 20,89 US-Dollar. Der heimische Konkurrent BYD machte es etwas besser, gab nur 0,4 Prozent ab auf 36,24 Dollar.… Hier weiterlesen