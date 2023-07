BYD- und NIO-Aktie: Die Elektromobilitätsrevolution verzögert sich

Weitere Suchergebnisse zu "NIO":

im letzten Monat haben sich die Aktienpapiere der chinesischen Automobilhersteller BYD und NIO an der Börse anders verhalten. Während das langjährig erfolgreiche Unternehmen BYD, nunmehr größter Fahrzeugproduzent in China, seinen Börsenwert gerade noch verteidigen konnte und aktuell bei etwa 44 US-Dollar notiert, stieg der Wert des NIO-Papiers um ungefähr 20 Prozent auf 10,62 Dollar. Eine technische Verzögerung tat dieser Entwicklung keinen Abbruch. Die Revolution in Sachen Batterietechnologie steht bevor – sowohl bei NIO als auch bei BYD.

Keine Neuigkeiten über Semi-Feststoffbatterie von CEO

Nach dem jüngsten „NIO Power Day“ erhofften sich Investoren vor allem Nachrichten bezüglich des Semi-Solid-State-Batteriepakets des Autoherstellers. Es war im Mai angekündigt worden, dass dieses ab Juli...