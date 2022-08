BYD und NIO-Aktie: Bald ist es tatsächlich soweit!

Weitere Suchergebnisse zu "NIO":

Nach einem guten Start in den Monat August, gaben die Aktien der chinesischen E-Autobauer BYD und NIO am Mittwochvormittag beide leicht ab: Die Papiere von Platzhirsch BYD verloren in den ersten Handelsstunden in Frankfurt knapp ein Prozent auf 35,73 Euro; Newcomer NIO notierte ebenfalls leicht tiefer bei 19,85 Euro. So gleichmütig die aktuelle Kursentwicklung, so sehr gleichen sich auch die… Hier weiterlesen