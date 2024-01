BYD: Das sind die Kurse!

Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) -

Die Kurse von BYD sprechen aktuell Bände. Die Chinesen haben auch am Freitag einen Abschlag in Höhe von mehr als -1,9 % hinnehmen müssen. Der Titel ist aktuell im starken und klaren Abwärtstrend. Die Notierungen bleiben hinter allen Erwartungen zurück, die wirtschaftlich orientierte Investoren und Analysten derzeit formulieren könnten. Denn: BYD wird mit einem KGV von nur 13 für das laufende Jahr bewertet. Günstiger geht es kaum – und dennoch ist der Markt gegen alle Nachrichten immun.

Neues Werk reicht nicht

So reichte es in der vergangenen Woche wohl auch nicht, dass BYD ein neues Werk für E-Fahrzeuge in Brasilien ankündigte. Das wäre in anderen Zeiten eine spektakuläre Nachricht. Analysten gehen trotz der negativen Stimmung am Markt gegenwärtig davon aus, der Kurs könnte um mehr als 68 % steigen. Wer behält hier Recht?

