BYD: Das sagen die Analysten!

BYD hat am Freitag erneut Schwäche gezeigt. Das Papier verlor im Endhandel der vergangenen Woche gleich -0,9 %. Das macht nichts, so die Meinung von Analysten – jedenfalls mutmaßlich. Denn die Chinesen liegen deutlich vorn, was die Kursziele betrifft. Die sind kaum zu fassen. Der Markt scheint sich nicht für dieselben Gegebenheiten zu interessieren wie die Analysten – noch nicht?

BYD: Über 40 Euro

Jedenfalls sieht der Markt das Papier bei einem Kursziel von mehr als 40 Euro. Die Notierungen sind aus dieser Warte derzeit vor allem eines: unterbewertet. Das Kursziel lt. Marketscreener wird sich bei einem Potenzial in Höhe von 47 % einstellen können. Das wären nach Adam Riese aktuell Kurse in Höhe von 44 Euro, die BYD in etwa erreichen könnte. Das wäre verbunden damit, dass die Notierungen auch die scheinbar nicht so einfach zu...