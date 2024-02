BYD: Das reicht noch nicht

Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) -

Schade, werden sich Investoren beim Anblick des chinesischen Unternehmens BYD sicherlich denken. Denn das, was die Börsen derzeit abliefern, reicht noch nicht. Die Chinesen verloren am Mittwoch in den ersten Handelsstunden erneut gut -1,2 %. Das ist zu viel, um an ein schnelles Comeback zu glauben. Die jüngst publizierten Zahlen über den Geschäftsverlauf 2023 sind nicht angenommen worden. Das Zahlenwerk ist nur vorläufig. Es hat aber die Erwartungen im Großen und Ganzen bis auf eine Umsatzschwäche um ca. knapp 5 % erfüllt.

BYD: Die Analysten sehen mehr

Unverdrossen aber bleibt die Schar an Analysten. Die sind nach den Daten von Marketscreener der Meinung, BYD sei wesentlich mehr wert. Das Unternehmen bringt demnach ein Kurspotenzial bis zu 37 Euro auf das Börsenparkett. Achtung: Dies ist das durchschnittliche Kursziel. Im Einzelfall wird die Notierung sogar höher eingeschätzt.

Kaufen, halten oder verkaufen - Ihre BYD-Analyse von 07.02. liefert die Antwort:

Wie wird sich BYD jetzt weiter entwickeln? Ist ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur BYD Aktie

BYD: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...