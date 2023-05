BYD präsentiert Zero Emission Ecosystem auf der The Smarter E Europe / Der Marktführer für Batterie- und Elektrofahrzeugtechnologie gibt Einblicke in seinen ZeroEmission Ansatz

Shenzhen/München (ots) -BYD Co. Ltd., einer der weltweit größten Hersteller vonwiederaufladbaren Batterien und Marktführer für Elektrofahrzeuge, wird auf der diesjährigen EES im Rahmenvon "The Smarter E Europe" vom 14. bis 16. Juni einen Überblick über Lösungen seines Portfolios im Rahmen des Zero Emission Ansatzes geben. Zu den Lösungshighlights am Stand B1.130-131 zählen die neuvorgestellte Energiespeicherlösung BYD MC CUBE für gewerbliche und industrielle Anwendungen (C&I), dieneuesten Modelle und Funktionen der BYD Battery-Box Serie sowie eine Auswahl von PV-Modulen fürSolarstromerzeugung und Elektrofahrzeuge.Der Unternehmensname BYD steht für "Build Your Dreams". Gemäß diesem Credo hat BYD mit derSchaffung eines emissionsfreien Energieökosystems - bestehend aus erschwinglicher Solarstromerzeugung,zuverlässiger Energiespeicherung und hochmodernem elektrifiziertem Transportwesen - das Unternehmenzu einem Branchenführer im Energie- und Transportsektor gemacht. BYD wurde im Jahr 2022 zur weltweitmeistverkauften Marke für New-Energy-Fahrzeuge und erzielte einen Rekord von mehr als 1,86 Millionenverkauften Einheiten bei einer globalen Marktpräsenz in 52 Ländern (Stand Mai 2023).Zero Emission Portfolio auf der EES"Die kontinuierlichen Investitionen in Forschung und Entwicklung und die umfassende Erfahrung, die BYD beider Weiterentwicklung der Batterietechnologie sowohl für den Automobil- als auch für denEnergiespeichermarkt gesammelt hat, spiegeln sich in deren herausragenden Batterieleistung,Zuverlässigkeit und Sicherheit", erklärt AD Huang, Leiter des Geschäftsbereichs BYD Battery-Box. "DerAutomobilmarkt ist eine der am strengsten regulierten Branchen mit hohen Sicherheitsanforderungen.Batterien von BYD sind auf diese hohen Anforderungen ausgelegt, was auch unserenEnergiespeicherlösungen zugutekommt. Wir freuen uns, die Synergien der verschiedenen Geschäftsbereicheaufzuzeigen und auf der diesjährigen EES erstmals einen umfassenderen Überblick über unsereProduktbereiche in Europa zu präsentieren."BYD AutoDer Geschäftsbereich für Elektrofahrzeuge wird am Stand mit dem vollelektrischen PKW BYD HAN vertretensein, in dem die BYD Blade Batteries verwendet werden. Darüber hinaus wird es virtuelle Präsentationenweiterer EV-Modelle von BYD sowie neueste technischer Funktionalitäten, wie die BYD e-Platform 3.0 oderAutos, die bei Bedarf auf drei ihrer vier Rädern fahren oder sich auf der Stelle drehen können.BYD Energy StorageDie neue C&I-Speicherlösung BYD MC CUBE, die auf der EES Europe vorgestellt wird, setzt die gleiche BYDBlade Battery-Technologie ein, die in den Elektrofahrzeugen verwendet wird. Die BYD Blade Battery ist dieweltweit einzige Lithiumbatterie, die alle Sicherheitstests, einschließlich des Nagelpenetrationstests, ohneSicherheitsrisiken für das System bestanden hat. Dies setzt einen neuen Sicherheitsmaßstab sowohl fürElektrofahrzeuge als auch für Speicherlösungen.BYD Battery-Box - 500.000 installierte SystemeAm Stand wird die gesamte BYD Battery-Box Premium Serie präsentiert - darunter die Hochvoltmodelle BYDBattery-Box Premium HVS (5.1, 7.7,10.2 and 12.8) und BYD Battery-Box Premium HVM (8.3 / 11.0 / 13.8 /16.6 / 19.3 and 22.1) sowie die Niederspannungsmodelle LVL (15.4) und LVS (4.0 / 8.0 / 12.0 / 16.0 / 20.0 /24.0). Alle Modelle sind modular aufgebaut und bieten eine hohe Flexibilität und Skalierbarkeit. Sie sindaußerdem für Notstromversorgung mit hoher Leistung geeignet und verfügen sowohl über On- als auch Off-Grid-Funktionalität. Die Batteriesysteme basieren auf der Lithium-Eisenphosphat-Technologie (LFP) von BYDfür maximale Sicherheit, Lebensdauer und Leistung und erfüllen strengste Industriestandards, wie dieSicherheitsnorm VDE-AR-E 2510-50.Eine Erfolgsbilanz von nunmehr 500.000 installierten Systemen ohne ein einziges Sicherheitsproblem beweistnicht nur die Zuverlässigkeit des Systems, sondern auch die Flexibilität, die es den Partnern und Kundenermöglicht, den Energiespeicher an ihre spezifischen Anwendungsfälle anzupassen.BYD Solar PowerDie auf der EES gezeigten Modulbeispiele ergänzen den Portfolioüberblick und unterstreichen die Vision vonBYD, ein vollständiges Ökosystem von Lösungen bereitzustellen, von der Stromerzeugung über dieSpeicherung bis hin zu Energieanwendungen in wichtigen Sektoren wie der emissionsfreien Mobilität.""EES als Teil von The Smarter E Europe bietet eine ideale Plattform, um unsere Partner und Kunden zutreffen, sich über ihre aktuellen Pläne und Bedürfnisse zu informieren und in einen aktiven Dialog mit anderenMarktteilnehmern und Branchenexperten zu treten", erklärt AD Huang. "Wir freuen uns sehr auf die wertvollenErkenntnisse, die wir auf der EES 2023 gewinnen werden."Über BYDBYD (Build Your Dreams) ist ein multinationales High-Tech-Unternehmen, das sich der Nutzungtechnologischer Innovationen für ein besseres Leben verschrieben hat. BYD wurde 1995 als Hersteller vonwiederaufladbaren Batterien gegründet und deckt heute vielfältige Geschäftsfelder ab, die Fahrzeuge,Schienenverkehr, Erneuerbare Energien und Elektronik umfassten. Das Unternehmen verfügt über 30Industriebetriebe in China, den Vereinigten Staaten, Kanada, Japan, Brasilien, Ungarn und Indien. Von derEnergieerzeugung und -speicherung bis hin zu seinen Anwendungen widmet sich BYD der Bereitstellungemissionsfreier Energielösungen, die die weltweite Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen verringern. DiePräsenz des Geschäftsbereichs New Energy Vehicles umfasst heute 6 Kontinente, über 70 Länder undRegionen und mehr als 400 Städte. 