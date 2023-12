BYD: Die nächste Chance!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

BYD greift auf bescheidenem Niveau wieder an. Die Notierungen sind am Freitag um immerhin 0,8 % geklettert. Das ist bei weitem nicht berauschend. Es wird aber besser – die Kurse sind damit wieder auf dem Wege, eventuell die Marke von 25 Euro in ihr Visier zu nehmen. Das Ganze allerdings ist überraschend. Denn schlechte Kunde kommt nun aus den USA.

USA diskutiert über höhere Zölle

In den USA [...] Hier weiterlesen