BYD: Die kleine Katastrophe!

Die kleine Katastrophe für und mit BYD setzt sich fort. Die Chinesen haben am Freitag erneut -2,6 % verloren. Das ist schwach. Die Notierungen sind somit in einer Woche um gut -10 % nach unten durchgereicht worden. Das ist sogar nahe an einer größeren Katastrophe, denn nun melden sich die Charttechniker und rufen “Alarm”. Die Notierungen sind auf dem Weg dazu, die Marke von 20 Euro noch zu unterkreuzen. Das ist keine gute Voraussetzung für das neue Jahr – denn es gibt weitere Nachrichten, die beunruhigen könnten. Die guten Zahlen, die BYD nun meldete, haben wohl nicht geholfen.

Die Nachrichtenlage aus den USA

Die USA wollen ersichtlich, dass chinesische Konzerne weniger Zugriff auf den US-Markt haben. Dafür wird an der Zollpolitik gefeilt. Ob und wenn ja welche Beschlüsse kommen werden, ist noch offen. Dass etwas folgt, ist wahrscheinlich. Die Aktie leidet wohl darunter wie auch an der chinesischen Wirtschaft. Die gibt derzeit keine verlockenden Aussichten ab. Die Notierungen an den Börsen haben in den vergangenen Wochen auch deshalb um ca. 20 % nachgegeben. Die Kurse sind insgesamt seit über einem Jahr schwach.

Das ist auf der anderen Seite durchaus erstaunlich. Denn BYD gilt durchaus als ambitioniert. Nach den nun vorgelegten Zahlen zum abgelaufenen Jahr – die noch vorläufig sind – wird der Gewinn gegenüber dem Vorjahr um mehr als 76 % gestiegen sein. Das KGV liegt aktuell bei ca. 15,1 für das Jahr 2023. Und auch die Produktions- und Vertriebszahlen für E-Fahrzeuge gelten durchaus als ermunternd. All das schert die Börsen jedoch nicht. Dennoch gehen Analysten nach den Daten von Marketscreener noch immer von steigenden Kursen aus. Zwischen 35 und 37 Euro könne die Aktie das Kursziel avisieren, so die Einschätzung. Die Märkte also würden sich irren!

