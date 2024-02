BYD: Das ist nahe!

Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) -

BYD ist am Freitag kurz vor dem Wochenende noch einmal in Richtung von 20 Euro gesunken. Die Notierungen fallen derzeit fast wie ein Stein. In einer Woche ging es um fast -9,5 % abwärts. Die Kurse sind im klaren Abwärtstrend – auch wenn es kaum wirtschaftliche Gründe dafür gibt. BYD wird dennoch von Analysten unverändert als sehr stark wahrgenommen.

BYD: Relative Stärke!

Die Relative Stärke der Aktie resultiert aus den wirtschaftlichen Gegebenheiten. Die Chinesen haben kürzlich ihr Geschäftsergebnis für das abgelaufene Jahr vorgestellt. Das liegt nahe an den Erwartungen – und wurde dennoch als “enttäuschend” beschrieben. Die Gewinne sind gegenüber dem Vorjahr um knapp 80 % gestiegen – das kann nicht enttäuschend sein. Analysten gehen nicht zufällig davon aus, der Titel könnte noch einmal um ca. 80 % zulegen. Die Notierungen sind damit auf bestem Wege, sich von den wahren Werten derzeit zu verabschieden.

