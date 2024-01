BYD: Das ist ein Ding!

Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) -

BYD gewinnt gar keinen richtigen Boden mehr unter den Füßen. Am Freitag ging es zum letzten Tanz an den Börsen in dieser Woche: Gleihc -2,2 % verlor der Titel. Damit liegt BYD auch im Wochenvergleich schon wieder hinten, wenn auch nur knapp. Seit 1. Januar verlor der Titel annähernd 7 %. Die Aktie ist zweifelsohne im Abwärtstrend.

Schade, meinen Investoren sicherlich. Denn BYD produziert durchaus vielversprechende Nachrichten.

BYD: Auch das interessiert die Börsen offenbar nicht

So wurde bekannt, dass BYD nun in Brasilien sein erstes E-Werk außerhalb Chinas bauen möchte. Brasilien ist eines der größten Länder der Welt. Dort haben auch schon andere Automarken groß gebaut – all das hilft nicht. BYD ist derzeit schwach. Analysten sehen zwar noch Hoffnung, weil der Kurs auf 35 Euro oder mehr klettern könnte. Die Börsen aber haben abgewunken.

