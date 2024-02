BYD: Das hätte man wissen sollen!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Die Aktie von BYD gerät in Schwierigkeiten – jedenfalls aus Sicht derjenigen, die den Titel aus China für günstig halten. Die Notierungen haben am Freitag weitere -0,7 % verloren. Damit wird wieder einmal deutlich, wie unsicher die gegenwärtige Bewertung für das Unternehmen aus China wohl offenbar ist.

Chartanalysten erwarten in der Regel einen Ausbruch auf mehr als 25 Euro, um hier eine Chance auf den Wechsel in den Aufwärtstrend zu sehen. Dies gelingt in diesen Tagen und Wochen offenbar nicht mehr. Das heißt umgekehrt auch, dass der Kurs nicht im Aufwärtstrend ist – und auch so schnell zumindest keine guten Chancen auf den nötigen Trendwechsel mehr offenbart.

Analysten sehen alles anders

Die Analysten, die sich entweder mit den wirtschaftlichen Gegebenheiten beschäftigen oder generell zumindest Kursprognosen abgeben, sehen das offenbar anders. Demnach soll die BYD einen Anstieg um annähernd 70 % auf das Parkett zaubern können. Das ist ein ordentliches Potenzial, das sichtbar würde.

Die Notierungen hätten es aus wirtschaftlicher Sicht mit dem gegenwärtigen KGV von 13 für das laufende Jahr sicherlich auch verdient, so die wirtschaftlich orientierten Analysten. Allerdings bleibt die Frage, wie sich die chinesische Wirtschaft allgemein und BYD bzw. der E-Mobilitätsmarkt speziell aufstellen werden.

Die chinesische Wirtschaft ist noch immer recht schwach. Zudem wehren sich die USA mit immer neuen Diskussionen gegen die unliebsame Konkurrenz aus China. Es kann zu Zollvorschriften kommen, die zumindest für BYD und Konkurrenten mit hohen Kosten verbunden wären. Insofern bleibt aktuell vor allem Unsicherheit.

Auf Basis der bekannten Fakten wirtschaftlicher Natur und der Einschätzungen von Analysten wäre BYD günstig. Dazu käme das hohe Kursziel, das diese Aktie noch verfolgen kann, wenn es nach den oben genannten Stimmen geht. Auf der anderen Seite empfehlen Trend-Analysten immer wieder, den Markt gelten zu lassen!

