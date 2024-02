BYD: Die große Chance?

Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) -

Welche Bewertung hat die Aktie von BYD gegenwärtig verdient? Das Unternehmen bleibt am Aktienmarkt bei weniger als 22,50 Euro stecken und musste auch am Freitag vor dem Wochenende entsprechend beidrehen. Es ging am Ende um -0,9 % nach unten. Das ist der eine Teil der Wahrheit. Der andere Teil: Analysten gehen noch immer von Kurschancen in Höhe von mehr als 67 % aus. Das würde bedeuten, die Aktie könnte selbst auf annähernd 35 Euro klettern.

Dazu wäre klar, dass die BYD dann auch einen Marktwert in Höhe von mehr als 100 Mrd. Euro verbuchen könnte! Gegenwärtig sind es nur gut 66 Mrd. Euro!

BYD: Das Milliarden-Unternehmen!

Die Frage, ob BYD so viel wert ist, wird kontrovers gesehen. So gibt es Analysten, die sich dem anschließen würden – weil das KGV 2024 bei nur 13 liegt. Auf der anderen Seite sind Chartanalysten strikt: BYD ist im Abwärtstrend!

Kaufen, halten oder verkaufen - Ihre BYD-Analyse von 24.02. liefert die Antwort:

Wie wird sich BYD jetzt weiter entwickeln? Ist ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur BYD Aktie

BYD: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...