BYD geht in die Vollen: Milliardenschwere Investition in Smart-Car-Technologie

BYD greift nach der Spitze: Milliarden-Investition in Smart Car-Technologie soll Tesla überflügeln.

BYD, der chinesische Elektroautohersteller, der 2003 gegründet wurde und seinen Sitz in Shenzhen hat, ist derzeit ein heißer Spitzenreiter auf dem globalen Automobilmarkt. Im vierten Quartal des letzten Jahres überholte BYD zum ersten Mal in puncto Auto-Auslieferungen den langjährigen Konkurrenten Tesla.

Während BYD insgesamt 525.409 Elektroautos zwischen Oktober und Dezember 2020 auslieferte, konnte Tesla nur 484.507 Fahrzeuge ausliefern. Mit der Ambition, auch auf Jahressicht die globale Führung im Bereich der Elektroautos von Tesla zu übernehmen, hat BYD seine Expansionsstrategie verstärkt. Neben der Ankündigung des Baus der ersten europäischen Produktionsstätte in Ungarn und der Eröffnung von BYD-Autohäusern in Deutschland, hat das Unternehmen nun eine weitere bahnbrechende Investition angekündigt.

Bei seinem "Dream Day 2024" in der globalen Zentrale in Shenzhen hat BYD bekanntgegeben, dass es insgesamt 14 Milliarden US-Dollar in die Smart Car-Technologie investieren wird. Diese Investition soll vor allem in die Entwicklung von Software für autonomes Fahren und Fahrerassistenzsysteme fließen.

Die Ankündigung wurde in der Elektroauto-Branche mit großer Aufmerksamkeit aufgenommen und zeigt, dass BYD seine Ambitionen, den Konkurrenten Tesla zu überholen, ernst meint.

Im Rahmen des "Dream Day" hat BYD auch seine Strategie der integrierten Fahrzeugintelligenz vorgestellt und die sogenannte "XUANJI"-Architektur für intelligente New Energy Vehicles (NEV) präsentiert. Das Ziel dieser Strategie ist es, die fortschrittlichen Fahrerassistenzsysteme zu verbessern und damit sowohl in China als auch auf dem globalen Markt zu punkten.

Für den Gründer und CEO von BYD, Wang Chuanfu, sind diese Systeme von großer Bedeutung. "Integrierte Fahrzeugintelligenz wird die Zukunft der Automobilindustrie bestimmen und die Transformation beschleunigen", zitiert "Teslarati" aus Chuanfus Rede beim "Dream Day".

Die kommenden intelligenten NEVs von BYD werden von der XUANJI-Architektur angetrieben, die als zentrale Intelligenz und neuronales Netzwerk dient. Außerdem hat das Unternehmen das XUANJI AI Large Model vorgestellt, eine multimodale künstliche Intelligenz (KI) für Fahrzeuge. Darüber hinaus wird BYD das Programm "Navigate on Autopilot" einführen, ein fortschrittliches Fahrerassistenzsystem, das es dem Fahrer ermöglicht, in bestimmten Situationen das Lenkrad und die Pedale loszulassen.

Allerdings verlangt das System vom Fahrer, alle 15 Sekunden das Lenkrad zu berühren, aus Sicherheitsgründen. Diese fortschrittlichen Fahrerassistenzsysteme sind bereits im hochpreisigen BYD-Modell Denza N7 EV enthalten und werden bald in allen BYD-Smart-Fahrzeugen für über 300.000 Chinesische Yuan (ca. 39.000 Euro) erhältlich sein. Auch bei allen BYD-Smart-Fahrzeugen, die mehr als 200.000 Chinesische Yuan (ca. 26.000 Euro) kosten, können die ADAS-Systeme als Extra dazu gekauft werden.

Mit dieser Offensive im Bereich der Smart Cars erhöht BYD den Druck auf seinen Konkurrenten Tesla, dessen Full-Self-Driving (FSD)-Technology schon seit Jahren regelmäßig Probleme bereitet. Die Analysten waren zuletzt jedoch zurückhaltend und zweifelten am weiteren Wachstum von BYD.

Laut einigen Experten hat das Unternehmen Schwierigkeiten, sein Wachstum aufrechtzuerhalten. Die Morgan Stanley-Fachleute gehen beispielsweise davon aus, dass BYD 2024 mit viel Gegenwind zu kämpfen haben wird und seine Modellpalette aktualisieren oder wettbewerbsfähigere Modelle auf den Markt bringen muss. Auch bezüglich des Erfolgs der Smart Cars von BYD äußern einige Analysten Bedenken und sehen die Allianz für intelligente vernetzte Fahrzeuge, die von Huawei angeführt wird, als starke Konkurrenz für BYD.

Dennoch ist BYD mit seinen Milliardeninvestitionen in die Smart Car-Technologie gut gerüstet und könnte sein Wachstum weiter ausbauen. Im dritten Quartal des letzten Jahres hat das Unternehmen einen Rekordgewinn von 10,41 Milliarden chinesischen Yuan (ca. 1,35 Milliarden Euro) verzeichnet. Es bleibt jedoch abzuwarten, ob BYD langfristig im umkämpften Markt der Smart Cars erfolgreich sein wird.

Nachricht im Orginal