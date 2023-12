BYD: Das darf nicht wahr sein!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Das darf nicht wahr sein, werden sich die Analysten und Investoren für BYD denken. Die Aktie ist am Montag zum Auftakt der Abschlusswoche bezogen auf den regulären Handel mit einem Minus von annähernd 1,3 % gestartet (in den ersten Stunden). Das ist relativ schwach. Denn damit verlor die Aktie auch den Kampf gegen einen Rutsch unter die Marke von 24 Euro. Die Kurse sollten nach Ansicht von Chartanalysten sogar in [...] Hier weiterlesen