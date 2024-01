BYD: Das Ziel!

Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) -

Was für Ereignisse rund um BYD! Die Aktie verlor am Freitag erneut mehr als 1 %. Nun sind Analysten fast ratlos. Die meinen derzeit noch immer, die Aktie wäre in etwa zwischen 36 und 37 Euro wert, geben die Schätzungen lt. Marketscreener derzeit her. Die Aktie verliert aber seit Jahresanfang fast 9 %. Dies wiederum ist ein Signal dafür, dass vor allem die Wirtschaft in China als Bremse in der Beurteilung des Titels herhalten dürfte.

Wirtschaft in China: Die Sorgen

Auch in der vergangenen Woche waren die Sorgen um die Wirtschaft Chinas größer als die Berichterstattung über BYD hätte sein können. Dabei wird BYD eine Fabrik in Brasilien errichten – einer der größten Volkswirtschaften der Welt. Bemerkenswert! Und von den Börsen noch immer weitgehend ignoriert. Wann wachen die Märkte auf – oder bleiben sie zu Recht skeptisch?

