BYD: Wie ist das zu verstehen?

Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) -

BYD hat am Freitag mit einem weiteren Verlust für kleine Schlagzeilen gesorgt. Schlimm ist die Entwicklung noch nicht: Der Titel hat aktuell einen Verlust von -4,2 % an den Börsen erlitten. Nur: BYD hat es aus wirtschaftlicher Sicht so sicherlich gar nicht eingeplant. Die Analysten, die Kursprognosen abgeben, dürften ebenfalls überrascht sein.

BYD: Die negative Überraschung!

Das Unternehmen hat in den vergangenen Wochen einige Male Zahlen vorgelegt. Die waren jeweils an sich überzeugend. Sowohl die Produktion wie auch der monatliche Vertrieb der Fahrzeuge funktionieren bestens und jeweils über Vorjahresniveau. Das Unternehmen hat zudem im vergangenen Quartal z. B. beim Umsatz mehr als 100 % über dem Vorjahr gelegen. Die Notierungen profitieren davon bislang kaum.

Die Aktie kämpft mit den Obergrenzen bei 30 Euro – und ist...