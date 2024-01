BYD: Die Wette läuft!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

BYD hat am Freitag einen weiteren kleinen Verlust einstecken müssen und schaffte es mit -0,2 % nicht, die Marke von 25 Euro hinter sich zu lassen. Dieses Bild eröffnet sich nun schon seit Tagen. Damit ist die Aktie unverändert auf dem Weg dazu, die Notierungen in der Region um 25 Euro nicht nach vorne schieben zu können. Das entspricht einem Marktwert in Höhe von 72 Mrd. Euro. Wie hoch [...] Hier weiterlesen