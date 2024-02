BYD: Was offenbar nicht viele wissen!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

BYD ist nicht mehr in Form. Die Aktie gewann gestern minimale 0,05 % und ist über fünf Tage gerade einmal 1 % vorne.

Dabei sieht es an sich nach Meinung von Analysten für die BYD nach den Kursverlusten der vergangenen Tage und Wochen nicht schlecht aus. Die Analysten, die sich mit dem Titel beschäftigen, erwarten im Mittel einen Aufschlag in Höhe von 71 %. Damit hat die Aktie, wie Analysten ausgerechnet, das Potenzial, in der Marktkapitalisierung die magische Grenze von 100 Milliarden Euro zu überholen. Das wäre ein unfassbares Zeichen – und gleichzeitig aktuell eine ordentliche Hürde.

BYD: So richtig will das nicht

Tatsächlich aber gelingt der Durchbruch nicht richtig – bislang. Es gibt mehrere Erklärungsversuche:

Die schwache Wirtschaft in China – allerdings läuft der Autosektor recht gut. Gut 57 % sei der Verkauf von Fahrzeugen im Einzelhandel gestiegen.

Die generelle Schwäche gegenüber den USA. Die werden vielleicht die Zölle erhöhen – oder auch nicht.

Die jüngst formulierten Jahreszahlen für 2023 (noch nicht endgültig). Statt der erwarteten 32 Mrd. Yuan schaffte BYD nur ein Nettoergebnis zwischen 29,5 und 31,5 Mrd. Yuan.

Reicht das aus? Die Stimmung jedenfalls ist inklusive des vermurksten Chartbildes nicht gut. Der Abwärtstrend läuft, so die Analysten – zumindest charttechnisch. Die Kursziele bleiben aktuell indes hoch.

Die nächsten Quartalszahlen kommen indes erst am 27.3. Bis dahin kann die Aktie schwanken.

