BYD: Was hat das zu bedeuten?

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

BYD hat am Mittwoch einen massiven Aufwärtslauf hinbekommen, der es in sich hatte. Der Titel hat ein Plus von immerhin fast 2 % geschafft. Es sieht nicht so aus, als sei das der endgültige Durchbruch nach oben – sondern vielmehr eine ­Reaktion auf die immerhin guten Zahlen aus China. China hat festgestellt, dass die Auto-Industrie im Januar um mehr als 47 % nach oben entwickelt hat. Die Notierungen von BYD hängen an solchen Nachrichten aktuell nur für kurze Zeit. Und selbst diese Entwicklung ist in diesen Tagen nicht mehr sicher von Dauer.

BYD: Die Krise greift um sich

Die Krise jedenfalls hat sich im Trend-Bild und im Chartbild niedergeschlagen. Die Aktie kämpft aktuell immer wieder damit, zumindest nicht auf 20 Euro oder weniger zu fallen.

Wirtschaftliche Gründe gibt es dafür aus Sicht der Experten eher nicht. Denn BYD ist auch jetzt noch günstig bewertet. Der Titel hat ein KGV von nur 16,5 für das vergangene Jahr. Die KGV-Bewertung im laufenden Jahr wird auf ca. 13,1 geschätzt. Daher hat sich nichts daran geändert, dass BYD vergleichsweise günstig ist und sicherlich bleiben wird.

Die jüngsten Zahlen vom Markt in China zeigen: Die Wirtschaft in China im Autobereich und bei BYD speziell läuft.

Kaufen, halten oder verkaufen - Ihre BYD-Analyse von 22.02. liefert die Antwort:

Wie wird sich BYD jetzt weiter entwickeln? Ist ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur BYD Aktie

BYD: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...