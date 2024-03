BYD: Was für ein Durchmarsch

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Sehr stark, was BYD in diesen Tagen schafft. Die Chinesen konnten am Dienstag einen massiven Ausbruch um gut 6 % realisieren. Das passt durchaus, denn schon am Montag ging es um gut 5,3 % aufwärts. Woher kommt der plötzliche Wandel?

BYD hat vor Tagen immerhin die Bestätigung dafür erhalten, dass die Geschäfte noch gut funktionieren. So hat die SNE aus Südkorea in einer Studie festgestellt, BYD würde den Spitzenplatz bei den E-Fahrzeugverkäufen weltweit halten. Die Auslieferungen seien im Januar um 27,8 % gestiegen. Im Januar gingen 185.000 Fahrzeuge aus den Fabriken, während es im Januar 2023 nur 145.00 waren.

Tesla konnte die Zahlen nur um gut 23 % steigern und hat sich damit sowohl absolut als auch relativ abhängen lassen. Die BYD benötigt solche Erfolgsmeldungen, nachdem das Misstrauen Chinesen gegenüber wohl geklettert zu sein scheint.

BYD: Wie weit geht der jüngste Trend?

Die Kurzfristentwicklung also ist positiv. Der Titel hat dennoch in den vergangenen vier Wochen schon fast 9 % gewonnen. Seit Jahresanfang ist die Aktie nunmehr fast wieder im grünen Bereich. BYD ist damit klar im Erholungsmodus. Das Monats-Top liegt gegenwärtig bei 24,57 Euro.

Kaufen, halten oder verkaufen - Ihre BYD-Analyse von 12.03. liefert die Antwort:

Wie wird sich BYD jetzt weiter entwickeln? Ist ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur BYD Aktie

