BYD: Was für ein Drama!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Liebe Leserinnen und Leser,

eine der aktuell am Markt besonders beachteten Aktien hat derzeit ein wahres Drama ausgelöst: BYD. BYD aus China ist an sich ein sehr stabiles Unternehmen, das sehr gute Zahlen aufweist. Die Börsen scheinen sich daran allerdings derzeit in keiner Weise zu orientieren. Am Montag ging es für den Titel erneut um deutliche -2 % nach unten. Damit verlängert sich die schlechte [...] Hier weiterlesen