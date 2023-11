BYD: Wann geht es endlich los?

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

BYD hat auch am Dienstag noch keinen massiven Anlauf Richtung Norden unternommen. Das Papier der Chinesen verlor bis zu den Mittagsstunden zwar “nur” -1,1 %. Das aber reicht, um die Unzufriedenheit zu verlängern, die sich in den vergangenen Sitzungen bereits eingestellt hat. Es sind eigentlich alle Bausteine zusammen, um deutlichere Kursgewinne einzufahren, meinen einige Analysten, vor allem aber sicherlich auch Investoren. Es gibt derzeit kaum noch Nachrichten, die BYD bremsen könnten.

Exporte gestiegen!

Allein am Dienstag etwa wurde bekannt, dass die Autoexporte von China im Oktober um 44 % gestiegen sind. Die Branche blüht auf. Dies wird und dürfte auch für BYD gelten. Die jüngsten Zahlen in den vergangenen Monaten haben jeweils genau in diese Richtung gedeutet. Es sieht auch wirtschaftlich für den Titel noch immer recht...