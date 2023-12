BYD: Der Wahnsinn

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

BYD hat im abgelaufenen Jahr – das noch eine kurze Woche anhält – eine wahnsinnige Entwicklung genommen. Am Freitag ging es endlich wieder etwas bergauf. Die Notierungen konnten sich letztlich um 1,14 % nach oben schieben. Gut ist der Wert aber noch nicht im Rennen – es fehlen noch die entscheidenden Schritte. Die Analysten versprechen sich bei den Potenzialen für das Unternehmen derzeit noch ein mögliches Plus in Höhe von mehr [...] Hier weiterlesen