BYD: Ein Trauerspiel!

Schade, was um die BYD-Aktie herum passiert, meinen Beobachter und sicherlich auch die Eigentümer bzw. Aktionäre. Die BYD-Aktie verlor am Freitag weiter. Der Titel rutschte um -3,7 % nach unten. Das ist ein schlechtes Signal. Denn die Aktie rutscht damit auch in Richtung von 20 Euro. Das Ganze passiert zwar vor einem realen Informationshintergrund. Allerdings sind die Nachrichten nicht ganz so brisant, wie der Kursverlust von gut -9,3 % binnen einer Woche dies vielleicht vermuten lassen kann. Vielmehr scheint der Markt auch einige Chancen für die Aktie von BYD zu übersehen.

BYD: Was ist mit diesen Chancen?

BYD hat zuletzt einen vorläufigen Überblick über die Zahlen für das Geschäftsjahr 2023 gegeben. Es gab Stimmen, die diese Zahlen als „enttäuschend“ bezeichneten. Zu Unrecht, auch wenn diese Klassifikation eine subjektive Angelegenheit ist. Doch: Der Umsatz wurde im Vorfeld von Analysten bei 31,5 Mrd. Yen taxiert. Tatsächlich erwartet BYD einen Umsatz in Höhe von 29 bis 31 Mrd. Yen. Der Unterschied ist indes nur marginal. Die Gewinne sind vielmehr im Vergleich zum Vorjahr interessant.

Damit werden sie je nach tatsächlichen Zahlen zwischen 76 % und 84 % höher ausfallen als ein Jahr zuvor. Das wiederum ist vom Markt in keiner Weise honoriert worden. Der Markt hat die Aktie innerhalb eines Jahres um exakt -31% nach unten geschickt.

Wenn die Gewinne um gut 76 % steigen werden und die Kurse um -31 % sinken, dann ist dies ein Gap, das noch erklärt werden müsste. Die Stimmung scheint zu leiden. Dies wiederum hängt wohl an der Wirtschaft in China selbst und daran, dass die USA aktuell versuchen, die chinesische Konkurrenz aus dem Markt zu drängen. Dennoch: Analysten erwarten lt. der Daten von Marketscreener noch immer einen Aufschlag in Höhe von mehr als 70 %.

