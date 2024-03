BYD: Starker Spurt!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

BYD konnte am Montag einen eminent starken Spurt auf das Parkett legen. Die Notierungen kratzen bis kurz vor Ende des Handels an der Marke von 23 Euro. Es ging um annähernd 5 % aufwärts – und auch jetzt ist noch kein Ende in Sicht. Der Grund liegt zumindest nahe.

Am Montag wurde bekannt, dass BYD bei den Fahrzeugverkäufen im E-Bereich im Januar nach einem südkoreanischen Datenanbieter an der Spitze liegt. Weltweit. Das ist demnach eine Bestätigung für die starke Stellung des Unternehmens im Markt und dafür, dass BYD sich gegenüber Tesla etwas absetzt. Die Daten mögen ein Trost dafür sein, dass BYD zuletzt etwas unter Druck geraten ist, auch und gerade wegen der Schwierigkeiten im Markt.

Rabatte sollen wohl helfen

So wurde bekannt, dass BYD sein günstigstes Fahrzeug mit einem erheblichen Rabatt anbietet. Das ist eine Nachricht, die nicht nur positive Assoziationen auslöst. Schon Tesla hat vor Monaten mit der Rabattierung von E-Fahrzeugen begonnen. Es liegt recht nahe, dass der Markt nun schwieriger geworden ist. Insofern scheint der Markt seit Jahresanfang zumindest mit Blick auf solche Absatzprobleme, wie sie sich andeuten, auf die Bremse getreten hat.

Zur Einordnung: BYD hat seit Jahresanfang nun insgesamt noch gut 12 % verloren. Das ist eine kleine börsentechnische Strafe. Denn nicht nur die Marktstellung ggb. Tesla und Co. ist vielversprechend. Auch die vorläufigen Jahresergebnisse für 2023, die BYD zuletzt präsentierte, lassen noch Raum für wirtschaftlich begründete Höhenflüge. Schließlich würde das Unternehmen mit einem KGV von nur ca. 16,6 gehandelt. Die Aktie wird nach den aktuellen Schätzungen für 2024 bei steigenden Gewinnen sogar ein KGV von nur 13,3 aufweisen.

Der Höhenflug vom Montag ist demnach mehr als nur ein Zufall. Es gibt auch noch wirtschaftlich begründbare gute Stimmungsbilder für den Titel aus China.

