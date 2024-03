BYD: Neue Sorgen?

Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) -

BYD konnte sich in der vergangenen Woche zweistellig nach vorne schieben. Die Sorgen, die dem Unternehmen zugeschrieben wurden – schwache Zahlen im Februar – scheinen nicht sonderlich ausgeprägt zu sein. Die Aktie gewann in der betreffenden Handelswoche immerhin gut 12 %. Dennoch bleiben die Zweifel am E-Fahrzeugmarkt am Ende erhalten.

BYD: Die Zweifel sind nicht geringer geworden

Anlass sind immer wiederkehrende Meldungen aus vielen Teilen, dass die Nachfrage nach E-Fahrzeugen insgesamt schwächer würde. Dies zeigt sich noch nicht nachhaltig in den Meldungen, die aus dem Haus BYD selbst kommen. Ganz im Gegenteil: Der Chart stimmt noch. Das Trendverhalten der Aktie ist stärker geworden.

Die nächste Hürde seien 25, so die Meinung der Charttechniker. Es sah schon schlechter aus. Dennoch: Der Aufwärtstrend ist auch nach der jüngsten starken Woche formal noch nicht erreicht!

