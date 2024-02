BYD: Nein!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Hat BYD nun endlich den Schalter umgelegt? Am Freitag ging es für das chinesische Unternehmen um deutliche 3 % nach oben. Noch fehlen 2 Euro, um die Obergrenze oder Hürde in Höhe von 25 Euro überwinden zu können. Allerdings fehlt es auch an den notwendigen Impulsen, wenn die Nachrichtenlage als Grundlage der Abschätzung dient. Denn BYD hat in den vergangenen Tagen keine weiteren als die ohnehin schon guten Nachrichten am Markt gehabt.

Analysten sind dennoch zuversichtlich. Die mittlere Kursprognose für das Unternehmen aus China liegt bei einem Plus von 71 %. Das wären ausgehend von den aktuellen Notierungen in etwa Kursgewinne auf mehr als 35 Euro.

BYD: Nun gilt es!

Erst vor kurzem hat BYD seine vorläufigen Geschäftszahlen für das abgelaufene Jahr formuliert. Die Zahlen waren keinesfalls enttäuschend. Der Nettogewinn liegt zwischen 29 und 31 Milliarden Yuan. Analysten hatten zuvor mit einem Nettogewinn von 31,5 Milliarden Yuan gerechnet – “Peanuts”, könnte man sagen, was die Unterschiede betrifft.

Denn auch ohne Korrektur der Zahlen würde das Unternehmen nun ein KGV von 16 für das vergangene Jahr aufweisen. Das ist günstig. 2024 sollen es gar nur 12,6 sein – das ist sogar sehr günstig.

Kaufen, halten oder verkaufen - Ihre BYD-Analyse von 17.02. liefert die Antwort:

Wie wird sich BYD jetzt weiter entwickeln? Ist ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur BYD Aktie

BYD: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...