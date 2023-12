BYD: Na also!

Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) -

Die Chinesen von BYD präsentieren sich aktuell wieder deutlich stärker als zuvor. Die Aktie konnte am Freitag bis auf 23,90 Euro klettern und damit ein Plus von 0,6 % verbuchen. In den vergangenen fünf Tagen geht es damit unter dem Strich nur noch um -1,1 % nach unten. Das ist besser als das, was viele Analysten in den vergangenen Tagen befürchten müssen. Denn aus den USA gibt es Gegenwind!