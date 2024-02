BYD: Der Milliarden-Krieg!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

BYD ist am Montag mit einem weiteren Minus am Markt massiv abgestraft worden. Der Titel verlor fast 2 % in den ersten Morgenstunden. Dabei gibt es keine neuen Nachrichten, die diesen Umstand begründen würden.

Die Aktie wird vielmehr derzeit wohl auch ein Opfer der wirtschaftspolitischen Verhältnisse, so zumindest drängt sich der Verdacht auf. Analysten sind der Meinung, der Kurs der Aktie könnte um 65 % steigen, so die Kursdurchschnitts-Prognose nach den Daten von Marketscreener. Der Markt würde die Aktie damit auf einen Marktwert von über 100 Milliarden Euro nach oben katapultieren können. Das jedoch scheinen die Verhältnisse derzeit nicht zuzulassen.

Der Wirtschaftskrieg

An sich sind die Zahlen aus China, sind die Zahlen von BYD kürzlich sehr gut gewesen. Die Nettogewinne im vorläufigen Geschäftsbericht für 2023 – dem gesamten Jahr – liegen bei 29 bis 31 Mrd. Yuan. Der Markt oder die Analysten erwarteten demgegenüber 31,5 Mrd. Yuan. Der Unterschied sind am Ende die berühmte Peanuts. Es gibt derzeit keinen Grund anzunehmen, dass diese Zahlen die Bewertung von BYD massiv nach unten getrieben hätten.

Der Konzern wird vielmehr ggf. im Wirtschaftskrieg Chinas mit den USA aufgerieben. Die USA wollen per Zoll den Markt von den E-Autos z. B. aus China besser schützen, war vor Wochen zu vernehmen. Das kann dazu führen, dass genau dieser Überlegung wegen die Stimmung angegriffen ist. Die Notierungen jedenfalls von BYD haben sich seither nicht mehr erholen können.

Der Milliarden-Markt spielt bei der Bewertung der Aktie eine große Rolle. Immerhin geht es bei BYD im neuen Jahr auch um einen Umsatz in Höhe von geschätzten 102 Milliarden Euro. Das Nettoergebnis soll bei 4,8 Mrd. Euro liegen, so die bisherigen Erwartungen. Das kann kein Ergebnis sein, dass dem Weltmarkt gefällt. Denn der Kuchen ist groß, aber endlich.

Analysten sehen für die BYD dennoch Kurse von gut 35 Euro – das sind immerhin erfreuliche Zahlen!

Kaufen, halten oder verkaufen - Ihre BYD-Analyse von 19.02. liefert die Antwort:

Wie wird sich BYD jetzt weiter entwickeln? Ist ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur BYD Aktie

