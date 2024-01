BYD: Mehr als nur wichtig!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

BYD ist eine unfassbare Firma. Dies kann man nun ganz offiziell und ohne Übertreibung sagen, auch wenn der Titel am Dienstag an den Börsen zum Auftakt des Börsenhandels in diesem Jahr gleich um -1,3 % nachgegeben hat. Die Chinesen haben nun formell Tesla als größte E-Autohersteller der Welt von Platz 1 verdrängt! Das ist eine Nachricht, mit der wohl die wenigsten Investoren, Analysten oder sonstige Beobachter gerechnet hätten.