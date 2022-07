BYD: Kein Zweifel - Buffett bleibt an Bord!

Während andere Werte in den vergangenen Wochen und Monaten massiv ins Wanken geraten sind, haben die Papiere eines chinesischen Wertes einen beeindruckenden Höhenflug verzeichnet. Die Rede ist vom Tesla-Rivalen BYD, dessen Aktie Ende Juni sogar auf ein neues Allzeithoch geklettert ist. Wohl gemerkt an der Heimatbörse in Hongkong. Dort stiegen die Notierungen am 28. Juni im Tagesverlauf auf 333 Hongkong-Dollar… Hier weiterlesen