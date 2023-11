BYD: Katastrophe im Anmarsch?

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

BYD aus China ist am Freitag ungewöhnlich schwach gewesen. Die Chinesen haben gleich in den ersten Stunden des Handelstages einen Abschlag von über -4,5 % realisiert. Dies ist in den Augen der meisten Analysten sicherlich nicht zu erwarten gewesen. Denn: Wirtschaftlich betrachtet ist BYD im Grunde noch immer über alle Zweifel erhaben. Zumindest waren die Zahlen für die ersten neun Monate des laufenden Jahres sehr gut. Das müsste an sich auch noch bis zum Jahresende tragen, so die Erwartung.

BYD: Die Zahlen sind gut – die Stimmung lässt nach

Dennoch gibt es gegenwärtig nach den ersten Eindrücken am Freitag keinen Zweifel daran, dass die Aktie ordentlich an Stimmung eingebüßt hat. Die Notierungen haben damit im Chartbild einen massiven Einbruch hinterlassen.

Der charttechnische Knackpunkt liegt bis dato bei 30 Euro. Diese...