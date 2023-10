BYD: Jetzt aber - die Zahlen!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Am heutigen Montag wird BYD seine Zahlen präsentieren. Am Freitag noch war es für die Aktie noch minimal nach unten gerutscht, es ging um -0,3 % zurück. Die Börse scheint bei den Quartalszahlen, die jetzt kommen sollen, nicht sehr zuversichtlich zu sein. Die Notierungen sind unter dem Strich in den vergangenen fünf Tagen nur minimal nach oben gekommen. Die wichtigere Grenze, so die Chartanalysten, wäre die Marke von 30 Euro. Diese zu überwinden gelang BYD in der zurückliegenden Woche kein einziges Mal.

BYD: Wie fallen die Zahlen aus?

Der Konzern hat zuletzt schon eine Vorab-Prognose oder -meldung abgegeben. Die Gewinne seien in den ersten neun Monaten um mehr als 140 % gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Im 3. Quartal ist der Gewinn gleichfalls geklettert: 101 % Plus gegenüber dem Vorjahr stehen zu Buche. Große Änderungen wird...