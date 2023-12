BYD: Immer noch schwach

Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) -

BYD hat am Donnerstag gewonnen. In den letzten Handelsstunden ging es für den Titel am Ende immerhin fast 2,8 % aufwärts. Allerdings stehen die Chancen auf einen endgültigen Durchbruch nach oben vergleichsweise schlecht. Denn die Chartanalysten bremsen bereits. Der Titel habe kaum eine Chance, ohne Widerstand auf mehr als 25 Euro, geschweige denn die geforderten 30 Euro zu klettern. Es fehle am Markt der Impuls.