BYD: Immer höhere Chancen!

BYD verspricht immer höhere Chancen – derzeit allerdings, weil die Kurse nachgeben. Am Dienstag ging es für den Titel in den ersten Handelsstunden um etwa -2 % abwärts. Dabei gibt es keine Nachrichten, die einen solchen Weg vorzeichnen würden. Die BYD-Aktie ist indes in den vergangenen vier Wochen fast nur auf der Stelle getreten. Das ist erschütternd. Denn: Die Aktie sollte an sich von guten Vorgaben profitieren.

BYD: Der Weg ist gut

Der Weg des Unternehmens jedenfalls führt nach oben. Die Zahlen, die BYD zuletzt präsentiert hat, waren sehr gut. Die Zahlen, die das Unternehmen im Laufe des Jahres vorzeigen konnte, was z. B. Produktion und Vertrieb von E-Autos betrifft, waren gleichfalls gut. Die Zahlen steigen im Vergleich zum Vorjahr stets – und dies hat sich auch in der Projektion für das laufende Jahr und das Endergebnis...