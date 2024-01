BYD: Die Horror-Entwicklung

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Wer solide und wirtschaftlich begründet investieren möchte, wird typischerweise an solchen Unternehmen wie BYD kaum vorbeikommen. Die Chinesen sind dennoch am Mittwoch um ca. -0,1 % gefallen und haben auch in den vergangenen fünf Tagen nicht eben überzeugt. Die Notierungen kratzen nun mit 20,90 Euro an der Untergrenze von 20 Euro. Das hat Bedeutung: Wird es die Aktie schaffen, die Vorschusslorbeeren von Analysten und die guten Vorzeichen aus dem Zahlenwerk am Ende noch zu bestätigen? Dann wären nach Meinung von Analysten Kursziele in Höhe von 37 Euro oder sogar etwas mehr gerechtfertigt. Wer also investieren würde, könnte sich auf über 75 % Kursgewinn freuen. Ist das begründet? Es gibt zumindest eine nachvollziehbare Entwicklung.

BYD und seine Zahlen

Angeblich hat das chinesische Unternehmen zuletzt bei seinen Zahlen enttäuscht, hieß es zeitweise in den Kommentaren. Dieser Lesart können viele Investoren und Analysten sicherlich bei genauer Betrachtung nicht folgen.

Das Nettoergebnis soll für die BYD im abgelaufenen Jahr den ersten Schätzungen aus dem Unternehmen selbst nach bei 29 bis 31 Mrd. Yuan liegen. Umgerechnet können Sie daraus ein Nettoergebnis von annähernd 4 Mrd. Euro lesen. Nun haben aber Analysten vorher damit gerechnet, das Unternehmen werde ein Nettoergebnis von 31,5 Mrd. Yuan vorlegen. Also fehlen vielleicht 0,5 bis 2,5 Mrd. Yuan. Dies sind vielleicht 5 %, um die das Ergebnis schlechter geworden ist als vorher gedacht.

Dafür ist die Aktie seit Jahresbeginn um gut -18 % gefallen!

Es stellt sich die Frage, warum die Börsen die andere Seite nicht sehen. Denn BYD hat aktuell ein um 76 % oder mehr besseres Ergebnis im Vergleich zum vorhergehenden Jahr. Die Notierungen bleiben diesen Wachstumskennziffern gegenüber aber weit zurück. Vor einem Jahr, bei schlechteren wirtschaftlichen Voraussetzungen, hat BYD einen Kurs von über 30 % über den aktuellen Notierungen gehabt. Unverständlich, so die Meinung von Beobachtern, dass die Aktie bei steigenden Ergebnissen nicht schon gewonnen hat.

