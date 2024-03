BYD: Hammer!

Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) -

Was für ein Hammer bei BYD! Die Chinesen werden jetzt ihr beliebtestes E-Fahrzeug mit einem Rabatt an den Markt geben oder geben müssen, wie in den frühen Morgenstunden am 4.3. bekannt geworden ist. Der Titel ist dabei in dieser Hinsicht bis dato etwas besser gelaufen, die wirtschaftlichen Verhältnisse schienen stabil genug. Das ist jetzt in Frage zu stellen.

Der Markt scheint es ähnlich zu sehen, insofern die Verluste über die vergangenen fünf Handelstage nun mit gut 5 % recht deutlich ausfallen.

Analysten müssen sich neu sortieren

Die Analysten gehen noch immer davon aus, der Titel würde sich um mehr als 60 % nach oben schieben können. Das kann sich als Irrtum erweisen, wenn die Schätzungen auf wirtschaftliche Gegebenheiten beziehen, die nun nicht mehr erfüllbar zu sein scheinen – oder bleiben die Analysten bei ihren Annahmen?

