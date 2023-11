BYD: Geht alles den Bach herunter?

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Das chinesische Unternehmen BYD sieht an den Börsen immer schwächer aus. Am Dienstag ging es für den Titel um weitere -2,5 % abwärts. Das sind Nachrichten, die noch vor kurzer Zeit kaum jemand für möglich gehalten hätte. BYD hat herausragende Zahlen geliefert und offenbart, dass es im laufenden Jahr wesentlich besser abschneiden wird als vor Jahresfrist. Davon bleibt zumindest an den Börsen nicht mehr sehr viel übrig.

BYD: Das sind die neuen Vorzeichen

Angesichts der Entwicklung an den Börsen ist es fast schon müßig, die wirtschaftliche Entwicklung noch einmal als Beleg für die Stärke des Unternehmens heranzuziehen. Der Wert hat danach ein Umsatzplus von 141 % in den ersten neun Monaten realisiert. Das interessiert die Aktienmärkte offenbar in keiner Weise. Demzufolge konzentriert sich der Blick vor allem auf die...