BYD: Ganz nah dran!

Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) -

BYD hat am Mittwoch einen Aufschlag von fast 1,6 % geschafft. Das hat den Verlust am Tag zuvor am ersten Handelstag des neuen Jahres gleich wieder ausgleichen können. Die Notierungen sind damit auf dem Weg nach oben. Die Aktie greift die Marke von 25 Euro – doch noch – an. Dies hatten Chartanalysten noch am Vormittag als fraglich empfunden, als der Wert etwas abgab.

Neue Nachrichten gibt es zumindest in ausreichendem Maße. [...] Hier weiterlesen