BYD: Falsch!

Falsch gelaufen ist die Entwicklung bei BYD im Februar. Die Chinesen haben sowohl im Absatz wie auch in der Produktion von E-Fahrzeugen gegenüber dem Vorjahr ein Loch gehabt: Sie machen nun weniger Umsatz in dem Segment, steht zu fürchten. Dennoch gewann die Aktie am Dienstag an den Märkten immerhin noch einmal gut 0,9 % dazu. Noch ist die Aktie demnach nicht verloren.

Damit sehen sich auch die Analysten bestärkt. Die gehen davon aus, der Kurs könnte aktuell noch um fast 60 % klettern. Eine mutige, aber auch lukrative Ansage!

BYD: Der Trend ist noch zu schwach

Allerdings verweisen Charttechniker wie auch die technischen Analysten immer wieder darauf, dass der Kurs der Aktie im Abwärtstrend ist – auch wenn der schwach verlaufen sollte. Die Kurse müssten zunächst auf mehr als 25 Euro klettern, um wieder nachhaltig die Hausse-Seite zu erreichen.

